Uuest nädalast muutuvad Eestise tulemise piirangud

Tallinn, 10.02.2021 Tallinna lennujaamas avati Eesti esimesed automatiseeritud piirikontrolli väravad. ABC (Automated Border Control) ehk automaatse piirikontrolli väravad suurendavad piiripunktide läbilaskevõimet ja lühendavad piiriületuse ooteaega. Üritusel osalesid: - Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi - PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev - Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike - Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) piiriteenuste osakonna tooteomanik Hannes Janno - ABC-väravate tehnoloogilise lahenduse pakkuja Alarmteci esindaja. Estonia\'s first Automated Border Control (ABC) gates were opened at Tallinn Airport. ABC gates increase the capacity of border crossing points and shorten the waiting time for border crossings. Foto Remo Tõnismäe, Postimees FOTO: Remo Tõnismäe