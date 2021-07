Kaljulaid nimetas Reinsalu ja Isamaa Tallinna-uuringut napakaks. Reinsalu: oluline on kahekõne

Kaljulaidi postitus täispikkuses

Tänastes uudistes on spekuleeritud selle üle, kes on Isamaa linnapeakandidaat Tallinnas ning ERR mainib ühte küsitlust, mille Isamaa on tellinud. Juhtumisi meile edastati selle küsitluse kohta pisut täpsemat infot ja see on hullumeelselt napakas, millise uuringu Isamaa on uuringufirmalt Reinsalu kampaania ette valmistamiseks tellinud.

Uuringust on üheselt selge, et Isamaa linnapeakandidaat on tagatoas ära otsustatud ja selleks kandidaadiks on Reinsalu ning Isamaa piirkonnajuht Koop ajab uudistes selle kohta täielikku kägu.

Uuringus testitakse tervet rida väiteid, mida Reinsalu võiks linnapeakampaanias kasutada. Näiteks tahetakse teada, kas valijatele läheks peale kui tuletatakse meelde Reinsalu vastuseisu ÜRO ränderaamistikule ja Reinsalu lubaks, et ta seisab vastu "kontrollimatule immigratsioonile" ja «eesti keelt mitte rääkivate kõrge kuritegevuspotentsiaaliga piirkondade tekkele.»

Eriti naljakas on osa, mis puudutab liikuvust. Seal siis testitakse, milline Reinsalu sõnum meeldiks valijatele rohkem, kas «Ma seisan autojuhtide õiguste eest» või «Ma seisan jalakäijate ja ratturite eest». Ja mina arvasin, et linnapeaks kandideerival inimesel võiksid olla ka mingid põhimõtted ja oma arvamus.

Praegune linnapea Kõlvart sõimatakse uuringus korralikult läbi. Sealt leiab väiteid nagu näiteks: «Kõlvart on lähedane Putinile» ja muud sarnast. See on nii vana plaat, aga näete Isamaa usub, et toob ka 2021 tulemuse ära.

Ühesõnaga, kogu see kontseptsioon on ehitatud Venemaa ja pagulastega hirmutamisele ja umbluule stiilis «Reinsalu päästis välismaal koroonalõksu jäänud inimesed».

Soovin igal juhul Urmase Reinsalule ja Isamaale kampaanias siiralt edu. Kogu opositsioon peab muidugi koostööd tegema ja pingutama, et ükski erakond ei saaks uues volikogus enamust.