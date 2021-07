Nädalavahetusel on liiklus kahes paigas piiratud

Harju maakonnas Paunkülas on laupäeval seoses triatloni toimumisega kell 9–18 suletud Paunküla ja Kiruvere vaheline teelõik, edastas transpordiamet. Kohalikele elanikele on läbipääs tagatud. Ümbersõit on korraldatud Silmsi ja Ardu kaudu.