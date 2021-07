Liimets: Eesti ei saada suursaadikut Valgevenesse

Otsust on kritiseerinud nii Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond) kui ka endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa), heites ette väga halba ajastust ning seda, et tegu on moraalselt väär. «Leedu on praegu Valgevene režiimi korraldatud hübriidrünnaku all, milleks kasutatakse põgenikke,» sõnas Paet. Tema sõnul tulnuks oodata ka uue legitiimse presidendi ametisse astumiseni Valgevenes.