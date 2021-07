Teadlased hakkavad analüüsima vihakõnet

Ka peaks uuringud andma ülevaate vihakõnega seotud pöördumistest ja juhtumitest ning selgitama välja vihakõne äratundmiseks ja menetlemiseks vajaliku toe. Projekt uurib käitumismudelid ja -mustreid, mis mõjutavad vihakõne kasutamist ning projekti väljund on kasutatav korrakaitseorganisatsioonidele ja Eesti ühiskonnale vihakõne vähendamiseks.

Võrdsete võimaluste voliniku Liisa Pakosta sõnul on Eesti kultuuriline kontekst vihakõne tajumise osas läbi uurimata, samuti ootab ta teadlastelt tuge ühiskondlike hoiakute nügimisel.

«Vihakõne ohvrit aitab kõige kiiremini vihakõne lõppemine ja kindlustunne, et ta ei pea kartma selle kordumist. Toimivate lahenduste saavutamiseks vajame hädasti kognitiivse psühholoogia ja mõjutamispsühholoogia valdkondade teadlaste praktilist abi. Lisaks puudub meil ülevaade, milliste kaitstud tunnuste alusel on vihakõne pöördumisi tehtud ja millised tunnused võivad olla alaesindatud – kõik see aitab kaasa Eestis hirmu vähendamisele ja inimlikkuse suurenemisele».