VIDEO ⟩ Ida-Virumaal teenitakse raha karusafariga

Loodusgiid Bert Rähni rääkis «Reporterile», et karu on ilus, suur ja ilus ning karvane, seetõttu inimesed soovivad teda näha. Alutagusel on paar metsaonni, mis on karuvaatluseks sisustatuks.

Sel ööl, mil oli «Reporter» karusafaril, olid seal ka kaks austerlast. «Ma tulin karujahile seepärast, et ma olen ammu tahtnud seda looma vabaduses näha ja ma olen õnnelik, et see nüüd korda läks,» rääkis austerlane Dominik Probl. Ta üllatus, kui suur on karu. «Ma kujutasin teda ette siiski väiksemana, aga see oli minu arvates suur isend,» kirjeldas Probl.

«Mul oli hea meel, et ta tuli. Aeg oli küll hiline,» rääkis Probl. Teda rõõmustas veel see, et karu oli üsna kaua vaateväljas, nii umbes 20 minutit. «Ta sõi midagi. Ma paraku ei tea mida, aga me tõesti nautisime võimalust karu vaadelda ja me ei tahtnud teda silmist lasta,» rääkis Probl.

Loodusgiid Bert Rähni oli esimene Eestist, kes hakkas nn safariga tegelema. Eeskuju sai ta Soomest, kus turistidele juba ammu loomavaatlust tehakse. Öövaatlus maksab üle 100 euro.