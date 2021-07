Keskerakondlased arutavad Repsi saatust

Küsimusele, kes täpsemalt küsimust arutavad, vastas Kalvik, et «juhtkond ja erinevad inimesed». Ta ei välistanud, et arutelu võib vastuse leida alles õhtupoole.

Endist haridusministrit Repsi on viimase kolmveerand aasta jooksul räsinud mitu ametialaste hüvede ärakasutamisega seotud skandaali. Ministritoolilt pidi Reps mullu taanduma seetõttu, et tema autojuht sõidutas töö ajast tema lapsi.

Toona algatati väärteomenetlus, mille tõendeid hinnates leidis nüüd prokuratuur, et loos võivad esineda kuriteotunnused ning seetõttu algatati kriminaalmenetlus.

Reps sai teada 29. jaanuaril, et tema suhtes algatatud väärteomenetlus muutus kriminaalasjaks. 9. veebruaril valiti Mailis Reps riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimeheks. Reps kuulus Keskerakonna delegatsiooni ka praeguse valitsuse läbirääkimistel.

Hiljem tuli avalikkuse ette ka asjaolu, et Reps lasi ministeeriumil tasuda oma pere majutamise Rally Estonia ajal, samuti on Reps töölt koju viinud Jura kohvimasina. Värskeima juhtumi tõi Õhtuleht avalikkuse ette eile, kui selgus, et Reps lasi oma 45. sünnipäeva tähistamise peo neljakohalise arve tipprestoranis tasuda ministeeriumil.