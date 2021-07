Liimets: Eesti ei pea Lukašenkat legitiimseks riigijuhiks

«Eesti ei pea suursaadiku lähetamist praegu kohaseks, sest Eesti ega Euroopa Liit ei tunnusta möödunud aasta augustis massiliste võltsimiste tähe all toimunud Valgevene presidendivalimiste tulemusi. Seega ei pea me Lukašenkat legitiimseks riigijuhiks, kellele saaks suursaadik volikirja üle anda,» ütles Liimets.

Välisminister lisas, et saadiku nimetamise senised protseduurid on kulgenud vastavalt Eesti seadusandlusele.

«Kas ja millal suursaadik Valgevenesse läheb, ei ole veel selge, see sõltub kohapealsetest arengutest ning konsultatsioonidest partneritega,» ütles Liimets.

Otsust on kritiseerinud nii Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond) kui ka endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa), heites ette väga halba ajastust ning seda, et tegu on moraalselt väär.