Hoia silmad lahti ⟩ Surnud metsseast tuleks ametitele teatada

PTA loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda toonitas Postimehele, et inimesele sigade aafrika katk ohtu ei kujuta, ent inimene võib viirust edasi levitada.

Mida saaks inimene teha? Kalda rõhutas, et metsas tuleks silmi avatuna hoida ning kui märgatakse surnud metssiga, siis sellest ka teatada. «Tuleks eemale hoida ning teavitada PTAd või jahimehi,» lausus Kalda.

Pärast teavitust tullakse kohale ning võetakse proove või võetakse korjus kaasa, tehakse analüüse. «Me metsa looma ei jäta. Kuna viirus on elusorganism, siis ta võib leida kiirelt endale uue peremeesorganismi,» selgitas Kalda.

Kui aga olete tulnud metsast, siis on soovitatav riided ja kõik muud ära desinfitseerida, eriti soovitatav on mitte minna 48 tunni jooksul seafarmide ligi. «Kui te tulete metsast seenelt, aga ei lähe kuhugi seakasvatuse lähedalegi, siis ei pea just suurt riiete keetmist kodus tegema,» selgitas Kalda.

Kui juba eelmisel hooajal kütiti etteantud küttimismahu (7800 isendit) asemel ligi 10 000 metssiga, siis ka uuel hooajal aktiivselt jätkatatakse - kütitakse 14 000 metssiga.

2015. aasta seakatkust on ministeerium õppinud

Maaeluminister Urmas Kruuse (RE) meenutas Postimehele 2015. aastat, kui seakatk murdis Eesti ja Euroopa seafarme. «Ma läksin Soome ministritega metsa küttima, kui tol aastal kütiti kokku ligi 30 000 metssiga, siis neil elas Soomes ca 5000-6000 siga,» kirjeldas Kruuse ja lisas, et see näitab kahe naabri metssigade populatsioonide erinevust. Toona leiti teadlastega, et Aafrika seakatkul on raske levida, kui Eesti metsades on metssiga 1000 ha. See on ka teadmine, et tänavu on vaja metssiga populatsiooni alla saada.

«Praegune teadmine, kus kütiti kokku ligi 10 000 isendit, näitab, et sellest on vähe ning viirus levib aktiivsemalt edasi,» selgitas Kruuse. Minister lisas, et Eesti nõuded seafarmidele ning ka küttimisele on rangemad kui Euroopa keskmine. «See on olnud ka meie edu eelduseks, kus neli aastat ei ole farmi jõudnud katk,» lisas ta.

Ministri sõnul 2015. aastal oli Eesti veel täitsa pioneer ning kogemus, mis tollal tuli, tuli väga kõrge hinnaga. Lisas ka ettevõtjate vaimne valu kui ka majanduslik kahju. «Mida me oleme õppinud? Tollel hetkel oli eri osapoolte vahel konflikte. Tänaseks oleme selgelt mõistnud, et me peame kõik omavahel koostööd tegema,» toonitas Kruuse.

Toona helistati maaeluministeeriumist Kruusele, kui ta oli neljandat päeva puhkusel ning teatasid esimesest Aafrika seakatku juhtumist. «Nad ütlesid kenasti, et sa puhka ja me tegeleme edasi. Ma mõtlesin, et mis nüüd kõik juhtuma hakkab. Ja juhtus see, et augustikuus ma olin tsiteeritum kui peaminister,» meenutas Kruuse. Ta lisas, et see oli emotsionaalselt väga raske aeg. «Aga ma olen siiralt tänulik kõikidele ettevõtjatele ja ametnikele, kes olid nõus koostööd tegema,» ütles ta.

Tänavu on SAK diagnoositud 39 metsseal

Sigade Aafrika katk (SAK) on aktiivselt levimas ka Euroopas. 15. juulil diagnoositi Saksamaal esmakordselt SAK kodusigadel. Hetkel on Saksamaa teavitanud kahest puhangust kodusigade farmides, kus peeti 313 ja 2 siga. Esimese puhangu piirkonnas on alates 2020. a septembrist tuvastatud haigust 103 metsseal ja teise puhangu piirkonnas 261 metsseal.

Sel aastal 15. juuli seisuga Lätis ja Leedus SAKi kodusigadel diagnoositud ei ole ja Poola on teavitanud 23 SAKi puhangust kodusigadel, suurim puhang oli ligikaudu 16 000 koduseaga farmis.

Sel aastal on Eestis SAKi diagnoositud 39 metsseal, neist viiruspositiivseid metssigu oli üheksa. Sellel nädalal tuvastati SAKi viirust Harjumaal ja Lääne-Virumaal, kokku seitsmel metsseal.