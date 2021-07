Erakondade reitingud: Keskerakond jääb EKRE-st järjest kaugemale

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,2 protsenti ja Keskerakonda 18,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kevadel pikalt langustrendis olnud Reformierakonna toetus on suve jooksul stabiliseerunud ning peaministripartei püsib liidrikohal. Teisel kohal oleva EKRE toetus liigub jätkuvalt tõusvas trendis. Langustrendis on kolmandal kohal olev Keskerakond, kes on kolme nädalaga kaotanud 1,6 protsendipunkti toetusest.

EKRE edu Keskerakonna ees on kasvanud juba 4,8 protsendipunktini ning seega on Keskerakond jäämas üha kindlamalt populaarsuselt kolmandaks parteiks Eestis.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,6 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,6 protsendiga ning Isamaa 5,8 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,4 ja opositsioonierakondi 36,6 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnul on Keskerakonna toetus olnud languses juba eelmise aasta kevadest saadik. EKRE toetus on aga alates selle aasta algusest olnud kiires tõusutrendis.

«Pikemaajalist langustrendi on olnud märgata peaaegu kõikides valijaskonnagruppides. Näiteks madalamapalgaliste seas ehk nende hulgas, kelle sissetulek on kuni 1000 eurot, on Keskerakonna toetus viimasel ajal hõljunud 25 ja 30 protsendi vahel. Samas on see üle 2000 euro teenivate hulgas viimastel nädalatel langenud valimiskünnise piirile,» tõi Mölder esile.