Kas oled näinud? ⟩ Viljandimaal põgenes hooldekodust naine

Elena on 160 sentimeetrit pikk, tüsedama kehaehitusega ning tal on lühikesed helepruunid juuksed. Hooldekodust lahkudes oli tal seljas heledat värvi kapuutsiga dressipluus ning jalas beeži värvi püksid. Elena kõneleb vene keeles.

Elena on varemgi hooldekodust lahkunud, kuid mitte nii kauaks. Tookord leiti ta külavahelt. Kuna naine on pärit Narvast ja hooldekodus talle ei meeldi, siis pole ka välistatud, et ta naasis Narva kanti. Kõrvalise abita on oht, et ta võib hätta sattuda.