Kirikuõpetaja kodu taastamise toetuseks on annetatud juba üle 60 000

Peapiiskop Urmas Viilma andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et paar nädalat on möödas saatuslikust ööst, mil Pindi ja Vastseliina koguduse kirikuõpetaja Argo Oleski pere kaotas põlengus oma kodu.

«Paljust, mille tules kaotasime, eriti raamatud ja muusikainstrumendid, on loomulikult kahju, kuid pikemas perspektiivis on asjad asendatavad,» ütles Argo Olesk. «Peamine on – oleme ise kõik perega terved! Oleme südamest tänulikud ka kõigile, kes oma abistava käe ja südame on avanud ja kelle abiga saame taas edasi minna. Aitäh ka kogu meie kirikule ja eelkõige tänu Jumalale!».