Politsei otsib pealtnägijaid: Maardu baari ees peksti mees teadvusetuks

«Loetud minutitega sündmuskohale jõudnud kiirabi toimetas haiglasse eluohtlikus seisundis 38-aastase mehe. Sündmuse uurimiseks alustati kriminaalmenetlust, mille raames on uurijad üle kuulanud mitmeid tunnistajaid. Kogutud tõenditele tuginedes pidasime selle nädala alguses kinni kaks kahtlustatavat, kellest üks võeti prokuratuuri taotlusel Harju maakohtu poolt vahi alla,» sõnas Põhja prefektuuri juhtivuurija Elari Haugas.

Uurijatel on alust arvata, et juhtumil oli veelgi pealtnägijaid, kelle ütlused aitaksid uurimisele kaasa. Seetõttu palub politsei kõigil, kes viibisid 11. juuli öösel Maardus baari Bogema juures ning nägid peksmist pealt või kel on sündmuse kohta informatsiooni, võtta ühendust numbritel 612 4673 või 5887 2417.