Aina rohkem noori astub ajateenistusse omal algatusel

Ametil on kavas hakata kutsealuseid ka põhjalikumalt nõustama ja aitama neid juhul, kui ajateenistusse asumisel on takistusi, näiteks pere, laenude ja muu sarnasega seotud elukondlikud küsimused. «Kui enne teenistust korraldatakse mõistlikult ära see pool elust, mis jääb väeosa väravast välja, siis on teenistuses lihtsam. Tahame noori lahenduste leidmisel toetada nii hästi kui võimalik,» sõnas ta.