Galerii ja video ⟩ Jalgratturid jäid hüüdjaks hääleks parklas

Elron teatas eelmisel nädalal, et alates 26. juulist tuleb Elroni rongides osta jalgrattale eraldi pilet. Niimoodi tahab ettevõte vähendada rongiga veetavate jalgrataste arvu. See koos Elroni juhatuse liikme Ronnie Kongo väitega, et jalgratturite rongist välja tõrjumine olevat peale kõige muu ka keskkonnasäästlik, ajas jalgratturitel harja punaseks ja pani sotsiaaldemokraadid meeleavaldust korraldama.

Nagu korraldajad märkisid, lisas üritusele irooniat see, et keskkonnasõbraliku liikumisviisi toetuseks mõeldud meeleavaldus tuli läbi viia ministeeriumi autoparklas.

Kohaletulnutele jagati porgandeid, mis pidid erinevalt Elroni omadest olema keskkonnasõbralikud. Samuti võisid kõik soovijad anda allkirja pöördumisele majandus- ja taristuminister Taavi Aasale, milles oli esitatud neli nõudmist tekkinud olukorra parandamiseks.

«Elron on asunud vastandama üksteisele erinevaid reisijate gruppe. Aga minu hinnangul ei pole probleem mitte reisijates ja kallis rattapilet ei lahenda ühtegi probleemi. Kui inimene võtab jalgratta rongi kaasa, siis ta teeb seda mingil põhjusel. See pole aksessuaar või iluasi, vaid inimesel on vaja selle jalgrattaga kuskile jõuda. Probleem ei ole jalgrattaga reisijatese, vaid see on riigiettevõtte halvas juhtimises ja valedes otsustes,» ütles meeleavalduse korraldaja, sotsiaaldemokraat Joosep Vimm.

«Elron väidab, et jalgrattaga liiklemine on keskkonnavaenulik. «See väide kõlab eriti rumalalt. Jalgrataste vaenamise asemel peaks nende kasutamist soodustama,» lisas Vimm.

Sotside meeleavaldusega ühinenud Eestimaa Roheliste juht Züleyxa Izmailova ütles, et rphelised ei ole põhimõtteliselt rattapileti vastu. «Me oleme valede ja mittetoimivate lahenduste vastu. Me oleme mõistliku rohepoliitika ja parema rongiliikluse poolt,» kinnitas ta.

Izmailova rõhutas, et rattapilet ei garanteeri rattakoha olemasolu rongis. «See muudab selle asja veel ebakindlamaks ja kui sa pead selle eest maksma, siis võibolla ongi lihtsam sõita autoga. Sest Eesti on väga halvasti ühendatud riik. Tallinnas veel saab kuidagi liikuda, aga kui minna Tallinnast väljapoole, siis on transpordiküsimus väga suurelt üleval. Ja seda vaatamata asjaolule, et täna on meie riigis justkui tasuta ühistransport. Paraku see tasuta ühistransport ei toimi ja ei ole ennast õigustanud,» rääkis Izmailova.

Ta lisas, et investeeringud raudteetransporti on kahetsusväärselt väikesed ning ei taga selle kvaliteeti. «Selle asemel, et tõsta teenuse kvaliteeti, tuua juurde uusi ronge, kutsuda inimesi rohkem ühistransporti kasutama, öeldakse meile, et palun minge ära. Peaminister Kaja Kallas, palun kasutage oma võimu ja tühistage see otsus,» kutsus Izmailova üles.

«Kui küsida inimestelt, miks nad eelistavad jalgrattaga liikumist, siis kindlasti üks põhjus on see, et see on tore. Teine põhjus, et see on keskkonnasõbralik ja kolmandaks on see ka tervislik. Iga inimene, kes täna liikleb jalgrattaga, panustab sellesse, et me saaksime tõepoolest midagi ära teha kliimakriisi ärahoidmiseks ja et meie inimesed oleksid tervemad. Elronist on kindlasti vale karistada neid inimesi ja ja neid rongidest minema peletada,» ütles sotside Tallinna linnapea kandidaat, riigikogu liige Raimond Kaljulaid.

Kirjanik Olev Remsu, kes on ka väga pika staažiga jalgrattur ja sõitnud rattaga paljudes maailma riikides, sealhulgas ka Hiinas ja Austraalias, ütles et jalgrataste vaenamine kõlab täiesti uskumatult.

«Uskumatu, et meie vabas ja demokraatlikus ühiskonnas leidub selliseid kurje jõude, kes piiravad jalgrattasõitu. Esialgu küll ainult rongides, aga siit vaatab siiski vastu mingisugune rattavaenulikkus,» lausus Remsu.

«Aga mis on selle taga, et Elroni juhtkond ja väiksemad tšinovnikud on kõvasti jalgrataste vastu. Elron on riigiettevõte, mis töötab kahjumiga. Kas tõesti tahetakse nüüd jalgrattapiletiga oma kahjumit vähendada või koguni kasumisse jõuda? See on küll päis hull idee. Tõenäoliselt nad vähendavad niimoodi reisijate hulka,» arvas ta.

Meeleavalduse jooksul koguti sadakond allkirja lühikesele petitsioonile, mille sotsid panid minister Aasale adresseeritud ümbrikusse ja viisid ministeeriumisse. Aasa nad kätte ei saanud, aga minister avaldas eile sotsiaalmeedias postituse, milles toetas rattapileti kehtestamist. Ministeeriumi pressiosakonnast kinnitati täna, et ministri seisukoht ei ole muutunud.

Jalgratturite nõudmised majandus- ja taristuministrile:

- Rattapilet peab olema mõistlikult hinnastatud, mitte rongide kasutamist pärssima.

- Jalgrattakohti peab saama eelmüügist broneerida sarnaselt I klassi pileti ostmisele.

- Rongid tuleb kohandada nii, et seal oleks ratastele, lapsevankritele ja ratastoolidele rohkem ruumi.