Kas oled näinud? ⟩ Lasnamäel jäi kadunuks keskealine mees

Aleksei on 182 sentimeetrit pikk, tal on pruunid silmad ja helepruunid lühikesed juuksed ning ta võib olla veidi habetunud.

Mees on kõhna kehaehitusega. Kodust lahkudes olid tal seljas mustad lühikesed püksid, hallid vabaajajalatsid ja kas triipudega särk või must T-särk. Mehe dokumendid ja mobiiltelefon jäid koju.

Kuigi nii lähedased kui politsei on meest otsinud kodu ümbrusest ja kontrollinud ka raviasutusi, ei ole teda seni õnnestunud leida. Mees on varemgi kodust lahkunud, ent kuna pole nii kaua veel ära olnud, on alust arvata, et tema elu ja tervis võivad olla ohus.