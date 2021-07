UUDISNÄDAL ⟩ Kiire tagasivaade nädala tippsündmustele

TEISIPÄEV, 20. juuli

Tselluloositehase taastulek - Viru Keemia Grupp (VKG) esitas Lüganuse vallale taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks, et uurida biotoodete tootmiskompleksi rajamise võimalikkust Ida-Virumaale; projekti investeeringumaht on ligi 800 miljonit eurot.

Kiirabijuht löögi all - Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühing (EKTA) avaldas Tallinna Kiirabi peaarstile Raul Adlasele umbusaldust ja tahab linnapealt tema ametist tagasikutsumist.

Estonia vrakk vajab uurimist - Ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas kordas üle, et reisiparvlaev Estonia vraki parem parras on suures ulatuses puruks, kuid nähtu analüüsimine võtab aega ning tulemusi on oodata alles järgmise aasta lõpuks.