Galerii ⟩ PPA ja MTA otsisid ühisoperatsioonil ebaseaduslikke rändajaid ja salakaubavedajaid

PPA ametnikud vaatasid eile õhtul läbi Paldiski-Kappelskäri liinil sõitvale laevale minevad sõidukid, et kontrollida, ega neid ei kasutata ebaseadusliku rände jaoks. MTA ametnikud kontrollisid väljuval suunal sõidu- ja veoautosid, et leida narkootilisi aineid ja salasigarette.

«Teeme õigusrikkujate tabamiseks regulaarseid kontrolle, mis on eriti olulised olukorras, kui regioonis on tavapärasest kõrgem rändesurve. Muu hulgas vahetame pidevalt asjakohast teavet oma partnerasutustega, kellega teeme ka ühisoperatsioone nagu eile Paldiskis,» ütles piirivalveosakonna juht Belitšev.

Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna sõnas, et toll on osa laiapindsest riigikaitsest.

«Meil on hea meel panustada koostöös Politsei- ja Piirivalveameti kolleegidega Eesti ja Euroopa Liidu piiri turvalisuse tagamisse. Väikeriigile kohaselt on riigiasutuste kõige olulisema ressursi ehk tööjõu ristkasutus ainuõige viis pakkuda turvatunnet ja kindlust meie kodanikele. Meil on hea meel näha, et Eestis on ka selliseid piiri- ja tollipunkte, näiteks Sillamäel ja Narvas, kus ametkonnad täidavad teineteise ülesandeid, tehes efektiivset koostööd ja hoides kokku ressursse. Kindlasti laieneb selline töökorraldus ka mujale,» ütles Heldna.