Siseminister Repsi omastamisskandaalist: muidugi on piinlik, väga kehv

Küsimusele, kas värske Keskerakonna liikmena, siseministrina on Jaanil piinlik kuulda taas ühest korruptiivse maiguga juhtumist, vastas Jaani, et muidugi on. «Endise politseinikuna ja siseministrina, loomulikult. Ei ole midagi rääkida. Väga kehva,» rääkis Jaani saatejuhtidele. Tema sõnul tegi erakonna juhatus väga hea otsuse sellega, et taandas Mailis Repsi riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe kohalt. Samuti ei jätka Reps Keskerakonna aseesimehena.

Kas teised erakonnad on kavalamad või puhtamad? Jaani vastas, et Keskerakond on tõepoolest korruptiivsete teemadega rohkem pildil. «See ei ole see koht, kus ma räägin, et teistel on ka. See on koht, kus tuleb peeglisse vaadata ja mõelda jätkuvalt, kuidas nii teha, et äriselt saada sellisest käitumisest lahti,» lisas siseminister.