Anneli Ott keeldub avaldamast, kas ta on vaktsineeritud või mitte

Eesti Päevaleht on viimastel päevadel väitnud, et Ott on vaktsineerimata ja on nõudnud tema tagasiastumist.

Ott ütles intervjuus rahvusringhäälingule, et vaktsineerimine on väga oluline meede, et kultuur saaks toimida ja alternatiivseid lahendusi täna veel ei ole.

Samas peaks iga inimene tegema oma terviseseisundit analüüsides ise teadliku otsuse, kas vaktsineerida ennast.