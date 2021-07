Kultuuriministri kindel otsus: enda terviseandmeid avalikkusega ei jaga

Kultuuriminister Anneli Ott (KE) toonitas eile õhtul «Aktuaalsele kaamerale», et on jäänud otsuse juurde, et oma isiklikke terviseandmeid avalikkusega ei jaga. «Ma olen otsustanud, et ma seda ei tee,» lisas Ott. Ministri hinnangul on vaktsineerimine kindlasti üks võimalusi, kuidas saame oma ühiskonda avatuna hoida. «Igaüks peab tegema enda teadliku otsuse ja seda ei saa teha kuidagi teistmoodi, kui läbimõeldult oma terviseseisundit hinnates. Sellise sundimise või propaganda läbi selliseid otsuseid inimesed tegema ei peaks,» ütles Ott. Minister peab piiranguid kehtestades oluliseks, et kedagi ei diskrimineeritaks.

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul peab kultuuriminister Ott oma tööd korraldama nii, et teised inimesed on kaitstud. Erakonnale on Ott teatanud, et vaktsineerimine on ministri isiklik teema. Küsimusele, kas ministri vaikimine vaktsineerimist puudutavas on hea reklaam enne valimisi, vastas Karilaid, et mingisugust trikki selles teemas ei ole.