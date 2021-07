Tartus tähistatakse Carl Robert Jakobsoni 180. sünniaastapäeva

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Eesti rahva ja rahvaks saamise loos on kümneid olulisi lehekülgi, mis on viinud Eesti riigi sünnini. «Kindlasti on Jakobsonil endal ja tema esimesel isamaa kõnel suur tähendus rahvaks ja riigiks saamisel. Noore mehena peetud isamaa kõned raputasid toonast eestlaskonda ja ka kõiki neid, kellele ei olnud meeltmööda rahvusliku meelsuse tõus. Jakobsonil jätkus julgust ja ajatundlikkust, et oma mõtetega välja astuda. See ongi tema üks teenetest Eesti ja Tartu kui rahvusliku ärkamise keskuse ees,» lausus Klaas.