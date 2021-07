OTSUSTATUD ⟩ Ohutuskontrollita üritustel saab sees olla 500 osalejat ja väljas 1500

Üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Seni võis sellistel siseüritustel osaleda kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest.

Muudatused puudutavad avalikke koosolekuid ja üritusi, s.h konverentse, teatrietendusi, kontserte, kinoseansse, meelelahutusteenuse osutamist, jumalateenistusi, muuseume ja näitusi. Lisaks puudutavad need sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist ning kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates.

Kauplustes ja teeninduskohtades ning toitlustusasutuste siseruumides kehtivad edasi senised piirangud. See tähendab, et inimeste paiknemisel tuleb arvestada hajutatust ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Avalikes siseruumides on maski kandmine soovitatav.