Intervjuu ⟩ Karilaid: Keskerakonnal on olemas plaan B

Kuidas muudab teie tööd Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimeheks saamine?

Kindlasti kavatseme senisest rohkem tähelepanu pöörata poliitika kujundamisele. Meil on seitse ministrit, oleme sõlminud koalitsioonilepingu – seal on väga palju tähtsaid sõnastusi, vähendada ebavõrdsust majanduslikult ja regionaalselt. Aga millised poliitilised programmid sinna järele tulevad, kui kaugel on erakorraline pensionitõus – me kindlasti paneme parlamentaarse järelevalve, kontrolli ning suunanäitamise senisest aktiivsemalt täitevvõimule peale ja ma arvan, et see meil kindlasti õnnestub.

Kui suur roll on fraktsiooni esimehel valitsuspoliitikas kaasa rääkida?

See sõltub paljuski nende isikute tahtest, kes seal fraktsioonis on. Ma arvan, et sellise tasakaalustava rolli loomisest parlamendile on palju räägitud, aga nüüd on hea võimalus seda näidata.

Meedia sahistas, et Kaja Kallas (RE) ning Jüri Ratas (KE) tulevad välja ühise presidendikandidaadiga. Inimesed ootavad seda kui ilmaimet, sest kandidaatide nimedega salatsetakse.