Arikas: reisiparvlaeva Tõll musta kasti andmed on veel laekumata

Kui enamus komisjoni koosolekust hõlmas reisiparvlaeva Estonia huku uurimisega seonduvat, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimeest Mart Helmet huvitas, kas vastab tõele, et president Kersti Kaljulaid väisas Tõllu õnnetuse eel kaptenisilda ning õnnetuse ajal oli kapten sillalt lahkunud, et saata riigipea tema ametiautosse.

Arikas märkis, et ohutusjuurdluse keskus ei ole seni laekunud andmete põhjal pidanud vajalikuks Tõllu asjus menetlust alustada, ka ei ole nende asi, kes ja kus laeval õnnetuse ajal asusid. Küll aga kinnitas Arikas, et andmete kogumine alles käib ning ei saa välistada, et ühel hetkel tekib vajadus ka ohutusjuurdluse avamiseks. Näiteks on veel laekumata laeva musta kasti andmete lugem.

Arikas lisas, et ohutusjuurdluse keskuse ülesanne on uurida õnnetuse tehnilisi asjaolusid juhul, kui on oht, et need võivad korduda.