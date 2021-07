Vaktsineerimise korraldamatus sundis Kaja Kallast puhkust katkestama

«Katkestasin täna viis päeva kestnud puhkuse, sest riigikontrolli analüüs, mille neil palusin teha kriisi juhtimise kohta koroonaviiruse teise laine ajal, tõestas must-valgel ära tõsised probleemid vaktsineerimise korralduses,» kirjutas Kallas Facebookis.

«Riigikontroll nendib, et meie ladudes seisab tuhandeid kasutamata vaktsiine – nädala taguse seisuga koguni üle 170 000 doosi Pfizeri ja Moderna vaktsiini. Samal ajal on üle Eesti sadu tuhandeid inimesi, kes tahavad ja vajavad vaktsiini, kuid mingil põhjusel pole seda saanud. See on lubamatu olukord,» kirjutas Kallas.

Peaminister märkis, et vaktsineerimise korraldus on varemgi tekitanud tõsiseid küsimusi, mistõttu ta on pidevalt nõudnud sotsiaalministeeriumilt ülevaateid ja tegutsemist.

«Täna, riigikontrolli analüüsi valguses nõudsin kahetunnise kohtumise käigus vaktsineerimise eest vastutavalt tervise- ja tööministrilt Tanel Kiigelt sisulisi vastuseid ja konkreetseid tähtaegu, mil probleemid saavad lahendatud,» kirjutas Kallas. Ta lisas, et riiulitel seisev vaktsiin peab jõudma sinna, kus tahtjaid on ja vaktsiinist on puudus. «Vaktsineeritud inimesed tagavad Eesti avatuse.»