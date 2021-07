Mustamäel stardib mobiilsete vaktsineerimispunktide pilootprojekt

«Mustamäelased on olnud kogu koroonaviiruse leviku perioodil erakordselt tublid. Seda kohe algusest peale, kui tulid esimesed piirangud. Praeguseks on COVID-19 vastu kaitsesüsti saanud üle poole vaktsineerimisealisi mustamäelasi, mis on Eesti lõikes väga hea tulemus! Ent sellest ei piisa, et sügiseks lubatud kolmandale lainele julgelt vastu astuda,» rääkis Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. «Meie eesmärk on jõuda vähemalt 70 protsendini, mis arstide sõnul on miinimumnõue karjaimmuunsuse saavutamiseks.»

Vilde teel asuvas kultuurikeskuses Kaja tegutseb alates 17. maist Eesti suurimaid vaktsineerimiskeskusi, kus päevas saab kaitsesüsti 800-1200 inimest. Kuigi Eesti meediast võib lugeda inimeste kasina huvi kohta vaktsineerimise vastu, siis Lääne-Tallinna keskhaigla Kaja vaktsineerimiskeskus külastajate puuduse üle ei kurda. Suurt rolli selles mängib see, et keskus on lahti seitse päeva nädalas, teenindus on kiire ja sõbralik ning uuendusena saab iga päeva kell 10-18 tulla kaitsesüstimisele ka eelneva registreerimiseta.

Alates kolmapäevast muutub vaktsineerimine Mustamäel aga veel lihtsamaks ja mugavamaks, sest mobiilsed vaktsineerimispunktid toovad selle võimaluse inimestele koduhoovi kätte.

Kolmapäeval kell 16-21 saab vaktsineerida Sääse Maxima parklas Kiili 16, neljapäeval kell 16-21 Siili Maxima parklas Sõpruse puiestee 171, reedel kell 16-21 Mustamäe Keskuse parklas Tammsaare tee 104a, laupäeval kell 9-21 Vilde Maxima parklas Vilde tee 75-77, pühapäeval kell 9-21 Mustika Keskuse parklas Karjavälja 4, 2. augustil kell 16-21 Magistrali keskuse parklas Sõpruse puiestee 201/203 ning 3. augustil kell 16-21 Mustamäe Kodukeskuse parklas Sütiste tee 30.

Mustamäe mobiilsetes vaktsineerimiskeskustest saab teha BioNTech Pfizer nii esimese kui ka teise kaitsesüsti.

Mobiilsetesse vaktsineerimispunktidesse saab tulla eelregistreerimiseta, ent et olla kindel, et soovitud päeval vaktsiini jätkub, võivad soovijad ennast kirja panna telefonil 1247. Registreerimine on juba avatud.