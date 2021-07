FOTO: Unsplash

New Scientist on maailma juhtiv teadusuudiseid kajastav väljaanne, millel on lugejaid üle maailma. Nüüd saad tänu Postimehele lugeda New Scientisti kõige olulisemaid lugusid eesti keeles.

New Scientisti kaubamärgiks on lihtsalt arusaadavad, kuid kontrollitud faktidel ja teadlaste tööl põhinevad artiklid, mis on leidnud lugejaid üle maailma. Nende teemavalik on väga lai alates ajaloost kuni psühholoogiani ja kosmoseteadusteni, pöörates seejuures tähelepanu ka praegustele ja tulevastele väljakutsetele, mille leevendamisele või mõistmisele saab teadus kaasa aidata.

Esimeste artiklite seas on Postimees muu hulgas vahendanud lugu iidse India lahendusest kuuma vastu võitlemiseks, millest on ka Eesti palava suvel puhul nii mõndagi kõrva taha panna. New Scientisti kui suure rahvusvahelise haardega ajakirja eeliseks on ka pääseda teadmiste ja allikateni, kuhu Eesti toimetused ei jõua. Näiteks rääkisid AstraZeneca vaktsiini loojad New Scientistile, milline oli vaktsiinide väljatöötamise protsess ja milliseid majanduslikke kaalutlusi silmas pidades seejuures lähtusid.

„Väike rahvas võib olla suur vaimult ja vaimusuurus toob ka käega katsutavat kasu,“ ütles Postimehe peatoimetaja Marti Aavik. „Seda sihti silmas pidades vahendab Postimehe tugev teadus- ja tehnoloogiatoimetus, mida juhib Marek Strandberg, me oma kaasmaalaste tippteadmist ja selle pärast tõlgime kaunisse emakeelde ka New Scientisti lugusid,“ lisas Aavik.