Apollo TV on uuepõlvkonna teleteenus, mille teeb unikaalseks suur hulk just eestlastele valitud sisu, sõltumatus kaablitest ja vaatamiskohtade rohkus. Premium paketis sisaldub üle 50 enim vaadatud kodu- ja välismaise telekanali, lisaks suur valik filme ja seriaale Filmiriiulilt – kõik eestikeelsete subtiitritega.

Apollo TV teeb eriliseks see, et oma lemmiksaateid ja -filme saad nautida ka seal, kuhu kaabel ei ulatu. See töötab üle interneti, nii et saad vaadata seda, mis Sulle kõige rohkem meeldib kus iganes viibid.