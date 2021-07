Võrklaev: problemaatiline vaktsineerimine on Kiige haldusalas

Võrklaev viitas Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu sõnadele, et peaminister Kaja Kallasel poleks tasunud puhkuselt tagasi tulla, sest mingit probleemi vaktsineerimisega Eestis ei ole, edastas erakonna pressiesindaja. «Kui lugeda riigikontrolli aruannet minister Tanel Kiige haldusalas oleva protsessi kohta, näeb aga igaüks, et muresid on palju ja kui me tahame, et see sügis tuleks teistsugune kui eelmine, tuleb praegu vaktsineerimisele kiirem käik sisse panna,» sõnas Võrklaev.