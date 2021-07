Tanel Kiik: seadsime eakate vaktsineerimise eesmärgi veelgi kõrgemale

«Suve jooksul tegutseme aprillis seatud eesmärgi nimel saavutada sügiseks vähemalt 70 protsendiline Covid-19 vaktsineerimisega hõlmatus täiskasvanud elanikkonnas,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik neljapäeval.

«Uuendatud dokumendis oleme eakate vaktsineerimise eesmärgi veelgi kõrgemale seadnud, kuna just nemad on Covid-19 haiguse suhtes kõige haavatavamad. Samuti kirjeldame revaktsineerimise võimalikke stsenaariume, mis on aluseks 2022. aasta vaktsiinivajaduste prognoosimisel ja vaktsineerimise korraldamisel.»

Uuendatud dokumendis on kirjeldatud vaktsineerimise korraldust suvekuudel ja sügisel ning täpsustatud Eesti eesmärke inimeste hõlmamisel Covid-19 vastase vaktsineerimisega. Lisaks juba varem võetud eesmärgile vaktsineerida sügise alguseks - 22. septembriks - vähemalt ühe doosiga 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast soovitakse saavutada novembri lõpuks üle 60-aastaste seas 80 protsendiline hõlmatus. Samuti on seatud eesmärk saavutada oktoobri lõpuks 16-17-aastaste noorte seas vähemalt 70 protsendiline vaktsineerimisega hõlmatus. Vaktsineerimise täpsem korraldus sügis-talvistel kuudel lepitakse kokku augustis.

Samuti on uuendatud dokumendis kirjeldatud nelja võimalikku revaktsineerimise stsenaariumi. Stsenaariumites nähakse ette võimalust, et tekib vajadus revaktsineerida kõiki juba vaktsineeritud inimesi alates 12 kuu möödumisest vaktsineerimise lõpetamisest või et täiendavat vaktsiinidoosi vajab piiratum grupp inimesi sõltuvalt immuunvastuse püsimisest või kõik mõne konkreetse vaktsiiniga vaktsineeritud inimesed.

Tänahommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 630 435 inimest, 556 158 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Täiskasvanud elanikkonnast on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 56,8 protsenti ning kõigist üle 70-aastastest inimestest 69 protsenti.

Täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus on praeguseks pooltes Eesti maakondades 60 protsenti või enam, kaheksas omavalitsuses – Hiiumaal, Muhu, Ruhnu, Kambja, Luunja, Saku, Kiili ning Tartu vallas on täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus ületanud 70 protsenti. Üle 60-aastaste inimeste hõlmatus vaktsineerimisega on juba praeguseks enam kui 80 protsenti või sellele väga lähedal 32-s kohalikus omavalitsuses 79-st.