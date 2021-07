Kaljulaid: Leedu hübriidkriis võib kujuneda ohtlikuks kogu Euroopa Liidule

«Viimastel nädalatel koordineeritult üle Leedu piiri suunatud inimvoog ei ole pagulaskriis. See ei ole migratsioonikriis ja see ei ole ainuüksi Leedu probleem,» teatas president. «See on selgelt hübriidkriis, mis võib kujuneda ohtlikuks nii kõigile kolmele Balti riigile kui ka kogu NATOle ja Euroopa Liidule,» kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias, lisades, et seda ohtu ei tohi ei pisendada ega alahinnata.