Kaitsevägi saadab Leedule appi kolm mehitamata lennuvahendite meeskonda

«Praegu on käimas väga suunatud ja konkreetne hübriidrünnak Leedu vastu Valgevene poolt. Meie, kui liitlaste ja sõprade kohus on leedukaid aidata igal võimalikul moel,» ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Kitsevägi ja kaitseministeerium on tema sõnul lühidalt öeldes valmis tegema ükskõik mida, et leedukaid viivitamatult aidata: «Sest praegu on aeg väga kriitilise tähtsusega.»