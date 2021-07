Kaitseministeeriumi valitsemisalas on vaktsineeritud üle 85 protsendi

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Marti Magnus sõnas, et kaitseväe usaldus ühiskonnas on väga kõrge, samuti on meie valdkonnas vaktsineerinute osakaal üsna suur. «Tahame, et usaldus meie vastu aitaks kasvatada usaldust ka vaktsineerimise vastu. Meie jaoks on tegu võtmeküsimusega, et säilitada kaitse- ja lahingvõime,» ütles Magnus.