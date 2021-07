Jaani: piirangute eiramise üleskutsed ei aita olukorrale kuidagi kaasa

Jaani nendib, et kõik on viirusest ja sellega kaasnevast väsinud, kuid nüüd tekitatakse olukorda, mis kokkuvõttes mõjutaks kõigi turvatunnet. «Mis siis järgmiseks? Kutsuvad üles eirama turvavöö kasutamist autos või mitte teavitama lähisuhtevägivallast?» arutles ta.

«See on praegu eetika küsimus, aga kui sellele peaks järgnema füüsilised teod, mis võivad seada ohtu turvatunnet, siis pole tegemist enam eetika küsimusega,» usub minister. «Hetkel kihutab see üleskutse meie inimesi veelgi vastuvõtlikumaks viirusele ja hullema variandina kihutab sealt edasi meie inimesi haiglasse.»

Eesmärk on Jaani sõnul see, et ühiskond oleks võimalikult avatud, säiliks vaba liikumine ja tervishoiusüsteem püsiks reel. «Sellised üleskutsed mitte kuidagi siin kaasa ei aita,» lisas ta.