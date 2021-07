Keskpäevatund ⟩ Eestil pole koroonavõitluses strateegilist juhti, sotsiaalministeerium vajab suurpuhastust

Aaviku sõnul on kurvastavalt vähe strateegilist juhtimist võitluses koroonaviirusega ja sotsiaalministeeriumis tuleks teha üks korralik puhastus.

«Meil on sotsiaalministeeriumis juhtivatel kohtadel inimesed, kes on harjunud mugavatel aegadel konverentsilt konverentsile sõitma ja küpsiseid krõbistama. Esimest korda kui nende haldusalas on tõsine kriis, ei saa need inimesed hakkama, nende nägudest vaatab vastu mõistmatus. Ei ole aru saada, et valdkonnal oleks üks strateegiline juht,» ütles Aavik.

Ta tõdes, et Eesti on kolmandaks koroonaviiruse laineks on valmistumata. Ei koolilaste ega ka vanainimeste vaktsineerimisega ei ole suve jooksul lihtsalt tegeletud.

Madis Kimmel lisas, et praegu on segi aetud eelmine ja tänavune suvi. «Eelmisel suvel oli nii, et koroonaviirus kadus peaaegu täiesti ära ja nakatumised püsisid madalal,» ütles ta.

Aaviku sõnul oli juba tänavu suve alguses teada, et koroonaviiruse delta tüve nakatumisvõime on oluliselt suurem ja tänu sellele on tarvis kõrgemat karjaimmuunsuse taset, kui praegu seatud 70 protsenti. «Mida me kuuleme täna esivaktsineerijate suust, on see, et meil on vaja saavutada 70 protsenti, nad ei taipa isegi märklauda nihutada,» lausus Aavik.

Ruussaare sõnul on täna teada, et vaktsiinidest Eestis puudust ei ole, küll aga puudub korralik vaktsineerimisplaan. «Me vaatame imeliste inimeste otsa valitsuses, kellel on olnud poolteist aastat aega tegeleda vaktsineerimisplaanidega. Aga samas, nimetage riik, kes on sellega hakkama saanud?» küsis ta.

Kimmeli sõnul siiski on edumeeseid riike, kes püüavad iga hinna eest liikuda elanikkonna vaktsineerimise ja koroonaviiruse seljatamise suunas. «Olgu see siis mõni väiksem riik Euroopas või Ameerika Ühendriigid, kus juhtkond on võtnud võitluses viirusega kasutusele kõik, mis võimalik. Mulle meeldib juhtmõte, et iga vaktsiin, mis ei ole käsivarres, on kasutu vaktsiin. See on ülilihtne lause. Aga sellest ei ole meil aru saadud. Kevadel tuli uudis, et AstraZeneca on noorte jaoks halb vaktsiin, ma praegu utreerin. Aga kui sa vaatasid sel ajal arve, mille järgi oli selle vaktsiiniga oht üliväike, pandi meil kümned tuhanded AstraZeneca doosid ootele,» rääkis Kimmel.

Aavik lisas, et AstraZeneka vaktsiinipuhul on oht saada tromb oli kümme korda väiksem ,kui lämbuda söömise ajal. «Söömine on palju ohtlikum tegevus, kui AstraZenecaga vaktsineerimine,» nentis ta.

Kimmel märkis, et eestlased said esialgu päris hästi hakkama, kui koroonaviirus poolteist aastat tagasi levima hakkas. «Kaevikusse kaevumine tuli meil hästi välja. Aga kui meile piltlikult anti kätte mõõk, siis ei osanud me sellega midagi peale hakata,» ütles ta.