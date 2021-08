Video ⟩ President koos Anne Veski ja Arkadi Popoviga kutsuvad vaktsineerima

«Mäletame kevadest, kuidas piirangud me elu lukku panid. Aga seekord on teisiti – meil on olemas vaktsiinid, mis meid kaitsevad. Pooled Eesti inimesed on end juba vaktsineerinud. Aitäh teile selle eest. Aga viiruse kontrolli all hoidmiseks on vaja rohkem. Viiruse kontrolli all hoidmiseks on vaja, et enne kooli algust kaitseks end vaktsiiniga viiruse raskete mõjude vastu veel vähemalt 120 000 inimest. Veel parem, kui 200 või 300 000. Kui sa ei ole end veel vaktsineerinud, siis palun tee seda,» panevad Kaljulaid, Veski ja Popov kõigile südamele.