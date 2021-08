Regionaalhaiglas saab vaktsineerida ka ette registreerimata

Vaktsineerimiskabinet on avatud kõigil augustikuu tööpäevadel kell 8–16. Kinni on see vaid 20. augustil. Kahel nädalavahetusel, 13.–15. ja 27.–29. augustil avatakse täiendavad vaktsineerimiskabinetid, mis töötavad kell 8–20.

Regionaalhaiglas on kasutusel Pfizer/BioNTechi vaktsiin Comirnaty. Vaktsineerimisele võivad tulla ka need inimesed, kes soovivad saada Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty teist doosi. Seda juhul, kui esimese doosi saamisest on möödunud 5–6 nädalat. Covid-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga 6. kuul pärast tervenemist.