Eesti väeosa tõlk Omar pääses perega lõpuks Talibani eest minema

Peale eestlaste missiooni lõppu Afganistanis taotles Omar võimalust tulla elama Eestisse, kuid meie ametivõimudele ei olnud tema teened selleks piisavalt veenvad. Alles 2016.a, tänu relvavendade ja Eesti reservohvitseride kogu pingutustele sai ta siiski loa tulla Eestisse õppima. Omar omandas bakalaureuse diplomi Euroülikoolis ning läks 2019. a edasi õppima Tallinna Ülikooli. Külastades talvise eksamisessiooni ajal kodumaad, et seal oma pulmad pidada, ei õnnestunud tal aga seal siseneda Tallinna Ülikooli veebikeskkonda, et õiendada eksamid. Soovides abikaasa Meena Eestisse ühes võtta, taotles Omar ka temale meie Delhi saatkonnast Eestisse elamis- ja õpinguteluba, kuid seda ei saadud.

Jõudnud 2020.a märtsi Eestisse tagasi, oli ta aga selleks ajaks ülikoolist eksmatrikuleeritud ning PPA ei pikendanud tema õpingute luba. Kohtu abil siin viibimist pikendades sai ta suve lõpus astuda Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ta esitas uue viisataotluse seoses õpingute jätkamisega. Teised välisüliõpilased said magistriõpinguteks elamisloa, Omar aga vaid õppeviisa, millega seoses tekkisid tal peatselt uued probleemid. Välisministeerium tasus meie tõlgi õppemaksu, kuid õppeviisa ei võimaldanud tal palgatööd teha, et elamiskulusid katta. PPA ametnikud tuvastasid, et Omari pangaarvel ei ole piisavalt raha, et siin ära elada ning ka tema õppeviisat enam ei pikendatud. Omar kaebas ka selle otsuse kohtusse, kuid pidi oktoobri lõpus siiski Eestis lahkuma.