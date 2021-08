Peeter Helme heideti Sakala korporatsioonist välja

Helme astus Sakalasse 1999. aasta sügissemestril. Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon, rajatud vastavalt tolleaegsetele Tartus levinud traditsioonidele.

Mullu detsembris arvati Peeter Helme välja ka Eesti kirjanike liidust (EKL). «Avalikkuse, eelkõige aga kasvava hulga EKL liikmete reaktsioon on tõestanud, et eestseisuse 21. detsembri otsust saatval hukkamõistuavaldusel on kaalu vaid koos Peeter Helme väljaarvamisega,» kirjutas Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev pöördumises liidu liikmete poole.