Stenbocki majast kostev kisa ei tähenda karmi peretüli

Raske on väita, et valitsuses ei ole teatavaid pingeid. Riigikontrolör Janar Holm heitis valitsusele ette avalikustatud vaktsineerimisplaani puudumist ja jäika vaktsineerimiskorraldust. Peaminister katkestas puhkuse ja piltlikult öeldes kutsus minister Tanel Kiige vaibale. Kas see oli ikka ilus tegu?

Ma ei oska öelda, kas seda saab nimetada pingeks. Olles nende probleemidega kursis, arvan, et tegu on ikkagi konstruktiivse koostööga. Kui mõnes valdkonnas on probleem, siis peaministri ülesanne on selle ministriga rääkida, vajadusel tõsiselt. See ei ole ainult minister Tanel Kiige probleem, vaid terve valitsuse ja kokkuvõttes Eesti riigi ja rahva probleem.