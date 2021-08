Narva linnapeakandidaat on Mihhail Stalnuhhin

«Meenutage, milline oli Narva üheksakümnendatel. Keskerakonna juhtimisel muutsime linna paremaks ja koos läheme arenguteel ka edasi,» rääkis Stalnuhhin, lisades, et tal o tugev tahtmine aidata kaasa kodulinna arengule praegusel keerulisel ajal.

«Narval on ees mitmeid väljakutseid, neist peab ära mainima näiteks Kreenholmi kultuurikvartali rajamise või siis vajaduse säilitada linnaelanikele praegused soodsad kommunaalkulud. Koostöös riigiga tühistame lasteaia kohatasu, kindlustame kõigile kooliõpilastele kvaliteetse tasuta toitlustamise ning nelja aasta jooksul tõstame munitsipaalasutuste töötajate palkasid 30 protsenti,» lubab Stalnuhhin. Muu hulgas räägib ta kõikidesse elurajoonidesse koerte jalutusplatside rajamisest, uue pulmapalee avamisest, jalgpallihalli ehitusest ja korteri- ning aiandusühistuste toetamisest.

Praegu Narva linnavolikogu esimehe ametit pidav Tatjana Stolfati sõnul vajab endine tööstuslinn uusi väljakutseid. «Oleme avatud innovatiivseid lahendusi pakkuvatele ettevõtetele ja teeme omaltpoolt kõik selleks, et luua atraktiivne majanduskeskkond. Samuti on oluline, et erinevad kõrgkoolid leiaksid tee Narva. Piirilinna unikaalsus pakub palju võimalusi ja linnavõimu kohus on soodustada siin tegutsemist kõigi valdkondade asjatundjatel,» rääkis Stolfat.

Linnapeakandidaadi sõnul viib erakond lubadused ellu

Mihhail Stalnuhhin lisab, et Keskerakonda võib usaldada, sest erakond viib oma lubadused ka ellu. «Keskerakonna valitsuses olemise ajal on vanaduspension kerkinud keskmiselt 160 euro võrra, tunduvalt on suurenenud toetus paljulapselistele peredele ning kolmandiku võrra on kasvanud õpetajate palk ja kohalike omavalitsuste tulubaas, mis annab enam võimalust remontida tänavaid ja ehitada linnale vajalikke objekte,» kirjeldas ta.