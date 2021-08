FOTO ⟩ Kaljulaid: Jaapani huvi meie ettevõtete kogemuste vastu järjest kasvab

«Jaapani ja Eesti e-riigi alusarhitektuur ja loogika on sarnane ning Jaapani huvi meie ettevõtete kogemuste vastu järjest kasvab. Kuna digitaliseerimine on tänase Jaapani valitsuse peamisi prioriteete viiruskriisi vastu võitlemise kõrval, on sellel koostööl suur potentsiaal,» lausus president Kaljulaid. Ta õnnitles peaminister Sugat ka Eesti ja Jaapani sõprussuhete aastasaja täitumise puhul, mida sel aastal tähistatakse.