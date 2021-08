Põlluaas väisas presidendituuril Virumaad

Vastates rus.postimees küsimustele, toonitas Põlluaas, et Ida-Virumaa on Eestile väga olulise tähtsusega maakond. «Siin on suurtööstused, kaevandused ja elektrijaamad. Ida-Virumaa hea käekäik ja kogu selle ettevõtluse ja tööstuse areng ja püsimajäämine on äärmiselt oluline,» ütles ta.

Põlluaas jätkas: «President peab olema terve rahva president ja meie inimestel on õigus teada, kes on need isikud, millised on nende hoiakud, mõtted ja perspektiivid, kuidas president kavatseb edasi tegutseda. Selles suhtes peamegi väga oluliseks käia ringi, kohtuda inimestega ja rääkida nendega ausalt, et mitte minna kaasa nii-öelda erakondade tagatubade lehmakauplemisega, mis täna käib olukorras, kus meil ei ole teada veel mitte ühtegi teist presidendikandidaati. Tahame kõigest sellest ausalt ja avalikult rahvaga rääkida ja arutada. Kuulda ka seda, mida inimesed mõtlevad ja ootavad.»