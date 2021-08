Tarmo Soomerest ei saa presidendikandiaati

Riigikogu esimees Jüri Ratas teatas pärast kohtumist, et Tarmo Soomere ei saa piisavat toetust presidendiks valimiseks.

«Tõdesime, et Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ei pälvi piisavat toetust, mis võimaldab valida järgmist presidenti riigikogus 30. augustil,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Hetkeks ei ole Postimehel õnnestunud Jüri Ratasega täpsustamiseks ühendust saada. Kohtumisel osalenud sotsiaaldemokraatiliku erakonna juht Indrek Saar ütles, et nagu ta koalitsioonierakondade juhtide selgitustest aru sai, napib Soomere toetuseks ennekõike reformierakondlaste hääli.

«Nad on arvutanud, et 68 häält ei tule kokku,» rääkis Saar. «Ka keskerakonnas polnud Soomerele täielikku toetust, sain aru, et nad oleksid pidanud Soomere kandidatuuri enne oma volikogus kinnitama.»