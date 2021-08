Uudisnädal ⟩ Kiire tagasivaade nädala tippsündmustele

NÄDALAVAHETUS, 31. juuli-1. august

Nordica tõus - Rahvusvahelise lennuettevõttesertifikaadi ja IATA-koodi omandanud Nordica tegi oma esimesed regulaarlennud , ühtlasi oli see esimene kord, kui reisijad on ostnud piletid Nordica enda piletimüügi platvormi kaudu.

WHO mure - Covid-19 Delta variant on märguandeks, et maailm peab saama viirusest kiiresti jagu enne, kui see muteerub millekski veel hullemaks, märkis Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).