Kallas: Balti riigid hakkavad sanktsioone Valgevene vastu ühiselt vedama

«Otsustasime täna, et Balti riigid hakkavad ühiselt vedama Euroopa Liidu täiendavate sanktsioonide väljatöötamist Valgevene režiimi vastu. Kuid peame jätkama ka inimkaubitsejate ja nende ärimudelite tuvastamist,» sõnas peaminister Kaja Kallas.

Eesti, Läti ja Leedu peaministrid väljendasid videokohtumisel vastu võetud ühisavalduses otsustavust kaitsta EL välispiiri Valgevenest juhitud illegaalse migratsiooni eest ning rõhutasid, et selle ohjeldamiseks reageeritakse konkreetsete sammudega ja tehakse tihedat koostööd EL institutsioonide ja partneritega.

Kallase sõnul on tähtis pidada dialoogi illegaalse migratsiooni lähteriikidega. «Peame kasvatama teadlikkust, et inimesed, kes Valgevenest ebaseaduslikult Euroopa Liitu üritavad jõuda, on Lukašenka režiimi poolt algatatud EL vastase rünnaku ohvrid,» selgitas ta.