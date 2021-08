GALERII ⟩ Ironman Tallinna raames toimus heategevusjooks

Sellel aastal koguti heategevusjooksuga SA Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi abil raha, et toetada Herbert Masingu kooli miljööteraapilise Pepleri ravikodu psühholoogilist nõustamist. Ravikodu on loodud raske ning püsiva psüühikahäirega noortele, kellele pakutakse asutuses ööpäev ringi tuge. Ravikodu lapsed on kokku puutunud vägivalla, hirmu ja etteaimamatusega, mis on jätnud nende hinge sügavad haavad. Et anda noortele võimalus elada tulevikus täisväärtuslikku elu, on ravikodu loonud turvalise ning koduse keskkonna, kus terapeudid ning pedagoogid aitavad noortel toime tulla probleemidega nii õppetöös kui ka sotsiaalses elus.