Lasnamäe Punase küla juurde tekkis roheline sild

«Turvaline ja funktsionaalne linnaruum peab olema mõnus ja roheline ning selle veendumuse üks märgatavaid tõestusi on Pae sillale loodud haljastus. Kui mullu alustasime ühe «rohelise» sillaga, siis tänavu viib üle Laagna tee juba neli haljastuse saanud silda. Igale neist on loodud omapärane lahendus, mida kohalikud võtavad soojalt vastu,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Pae sillale paigutatud lillepeenrale said istutatud 300 eri värvi petuuniat. Suurtes sinist värvi lillepottides on koha leidnud siidpööris, toruõieline vesikanep ja lodjapuulehine põisenelas. Suuri lillepotte ääristavad ripp-pelargoonid, puispetuuniad ja lamav käokuld. Praktilised ja mugavad metallist pingid on kinnitatud ümber suurte lillepottide.