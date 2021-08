Kahe arvatava presidendikandidaadiga ei ole Kallas ja Ratas kohtunud

Alar Karis lausus Postimehele, et temaga ei ole Kallas ega Ratas ühendust võtnud. «Ma ei mängi selle mõttega enne, kui keegi mulle neist läheneb ning siis saan öelda, et mida ma sellest arvaksin,» lisas Karis.

Kellest on võimaliku presidendikandidaadina juttu olnud?

Selle aasta veebruarist hakkas Keskerakonna esimees Jüri Ratas andma meediale ebamääraseid vastuseid presidendiks pürgimise kohta. Mai lõpus oli Ratas otsustanud ning öelnud, et tema ei kandideeri.

6. juunil kinnitas EKRE toimunud volikogu istungil presidendikandidaadiks Henn Põlluaasa.

Juulikuus pakkus Jüri Ratas välja teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere. 06. augustil teatas Ratas, et Soomere ikka ei saaks riigikogus hääli kokku.

19. juulil keeldus endine justiitsminister Jüri Raidla peaminister Kaja Kallase pakkumisest kandideerida vabariigi presidendiks. Endise justiitsministri sõnul peab ta mõnedes valdkondades oma ettevalmistust presidendi ameti jaoks ebapiisavaks.

Jüri Ratas lootis näha presidendina Jüri Luike. Kaja Kallas polnud nende läbirääkimistest teadlik. «Meil sellisel tasemel kokkulepet ei olnud. On ju teada, et Reformierakond on toetanud varem Jüri Luike, kui olid eelmised presidendivalimised ja seal lõppvoorus ju Reformierakond Jüri Luike toetas. Aga seekord ei olnud meil sellist detailides arutelu, sest ta ju läks just NATOsse suursaadikuks, mille me ju valitsuses otsustasime,» vastas Kallas ERRile.

Kersti Kaljulaid on öelnud, et ei välista uuesti kandideerimist.